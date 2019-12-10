В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Происшествия
Сегодня, 14:01
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска ищут двух мошенниц, которые, представившись социальными работниками, забрали у пенсионерки 60 тысяч рублей. Бабушке аферистки оставили взамен поддельные купюры «Банка приколов».

В отдел полиции «Ленинский» обратилась местная жительница пенсионного возраста, которая рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные женщины. Они представились социальными работниками и убедили её в необходимости обменять имеющиеся денежные средства на купюры нового образца. Воспользовавшись доверием женщины, злоумышленницы забрали у нее денежные средства в размере 60 000 рублей, оставив взамен билеты «Банка приколов».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Челябинские полицейские рекомендуют проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Довольно часто жертвами мошенников становятся люди почтенного возраста. И это неслучайно, поскольку пожилые граждане зачастую доверчивы, в меру наивны и легко поддаются внушению со стороны.

«С целью завладения имуществом или денежными средствами преступники используют множество схем: продают пенсионерам препараты якобы имеющие лекарственные свойства, предлагают участвовать в различных «конкурсах» и «лотереях», а также обменять имеющиеся денежные средства на купюры нового образца и прочее», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Полицейские напоминают челябинцам, что следует не забывать запирать входную дверь, находясь дома и выходя даже ненадолго, не прятать ключи в легко обнаруживаемых местах, не впускать в квартиру незнакомых людей и не открывать дверь незнакомым людям.

«Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома одни. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей», - добавила Алина Пирогова.

Если Вы почувствовали, что стали объектом внимания мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Автор: 
Инна Шемаева
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