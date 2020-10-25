ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать

Происшествия
Сегодня, 15:34
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске после бытового конфликта 64-летний мужчина увез в лес свою 33-летнюю жену, нанес ей множественные ножевые ранения и отставил умирать. Женщина смогла доползти до трассы и попросить о помощи.

ЧП произошло ночью 24 октября в Металлургическом районе Челябинска. Пострадавшая выползла на трассу. Ей удалось поймать попутную машину, которая отвезла ее в ближайшую больницу.

«Данное сообщение в полиции зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
23.10.20 12:59
В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки
23.10.20 12:51
Челябинка взяла кредит на два миллиона рублей и перевела деньги аферистам
23.10.20 10:50
Общественная палата Челябинской области: преступность в ИТ-сфере возросла в два раза, надо действовать сообща
23.10.20 09:58
Оперативники ищут младенца, тело которого родители скинули в реку Миасс
22.10.20 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
22.10.20 11:11
В Сосновском районе автоледи насмерть сбила пешехода
22.10.20 10:41
В Златоусте аферисты представляются сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области
21.10.20 16:45
Многодетную и беременную мать, которая заставляла детей воровать еду, оставили на свободе
21.10.20 16:00
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» приносит южноуральским полицейским первые плоды
21.10.20 14:23
В Челябинске будут судить бизнесмена из Омска, который передал взятку ректору УралГУФК
Общество
23.10.20 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Общество
23.10.20 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Новости
Сегодня, 11:50
Происшествия
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
Вчера, 16:05
Происшествия
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
Вчера, 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Вчера, 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
Вчера, 15:01
Происшествия
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
Материалы рубрики
Сегодня, 11:50
Происшествия
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
Вчера, 16:05
Происшествия
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
Вчера, 15:01
Происшествия
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
23.10.20 16:18
Происшествия
В Златоусте аферисты пытались заполучить треть миллиона, представившись полицейскими
23.10.20 13:11
Происшествия
В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика