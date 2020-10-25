В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать

В Челябинске после бытового конфликта 64-летний мужчина увез в лес свою 33-летнюю жену, нанес ей множественные ножевые ранения и отставил умирать. Женщина смогла доползти до трассы и попросить о помощи.

ЧП произошло ночью 24 октября в Металлургическом районе Челябинска. Пострадавшая выползла на трассу. Ей удалось поймать попутную машину, которая отвезла ее в ближайшую больницу.

«Данное сообщение в полиции зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.