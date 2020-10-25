В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать
В Челябинске после бытового конфликта 64-летний мужчина увез в лес свою 33-летнюю жену, нанес ей множественные ножевые ранения и отставил умирать. Женщина смогла доползти до трассы и попросить о помощи.
ЧП произошло ночью 24 октября в Металлургическом районе Челябинска. Пострадавшая выползла на трассу. Ей удалось поймать попутную машину, которая отвезла ее в ближайшую больницу.
«Данное сообщение в полиции зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщили в региональном полицейском главке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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