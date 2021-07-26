В Челябинске мужчина требует деньги с владельцев машин за парковку во дворе дома

В Челябинске на Комсомольском проспекте, 40 между соседями произошел конфликт. Местный житель не разрешает им бесплатно ставить машины возле дома. В противном случае он угрожает расравой.

Информация об этом появилась в социальной сети «Типичный Челябинск».

«Пытаемся парковать машину около дома. Но этот дядя в синей футболке, который мнит себя смотрящим за двором (не имея никаких официальных документов, подтверждающих его трудовую деятельность) перешел все грани. До этого он неоднократно намекал, что ставить автотранспорт около дома, в котором мы проживаем, чревато последствиями и, если мы хотим, чтобы нашу машину не тронули, мы должны платить 40 рублей в сутки!», – рассказывает подписчица.

Судя по видео, выложенному в социальной сети «ВКонтакте», горе-предприниматель угрожал главе семейства.

«Я сейчас вызову людей и вы даже не сможете машину за домом ставить. Я так сказал», - сказал мужчина.

В ответ на то, что будет написано заявление в полицию, «смотрящий» за парковкой машин пригрозит тем, что всем тогда будет только хуже.

«Пишите, вам же хуже будет. Если вы не хотите со мной общий язык находить, то так и будет. Ребята придут и вашу машину разнесут», - сказал мужчина.

Исполняющая обязанности руководителя пресс-службе УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова сообщила, что по данному факту уже проводится проверка.