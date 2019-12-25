В Челябинске на АЗС произошел взрыв газа

В результате хлопка газовоздушной смеси в Челябинске на АЗС пострадала женщина-оператор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧП произошло сегодня в 6:40 утра 25 декабря. От диспетчера центрального пункта связи Челябинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании операторной на территории автозаправочной станции.

«По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате чего пострадала оператор АЗС. Женщина была направлена в одну из городских больниц», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

ФОТО: МЧС по Челябинской области