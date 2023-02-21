21.02.2023
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
21.02.2023
Депутаты Челябинска проголосовали за продление финансирования капремонтов зданий на гостевых маршрутах
21.02.2023
Львиную долю бюджета Челябинска потратят на развитие дорожного хозяйства
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
21.02.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО
В Челябинске на ходу загорелся автомобиль
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
07.04.2017
В Коркино прогремел взрыв
12.05.2016
В Челябинске мальчишки сожгли два автомобиля
08.04.2016
В новом микрорайоне Челябинска сгорели три машины
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023