В Челябинске на ходу загорелся автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске сегодня днем, 21 февраля, на ходу загорелся легковой автомобиль.

Воспламенилась машина во время движения по проспекту Ленина.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причину происшествия установят сотрудники отделения дознания.