В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик, сообщает Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. Дети купались без присмотра взрослых в запрещенном месте.

Трагедия произошла в понедельник, 24 июля, на озере Первое (пр. Виктора Давыдова).

«Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещенном месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика», – сообщают в ведомстве.

Ребята стали искать пропавшего дошкольника и обнаружили его в пяти метрах от берега. Вызвали полицию и скорую. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Специалисты напоминают, что родители должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность. Предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которые возложены эти обязанности.