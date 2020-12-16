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В Челябинске на пожаре погиб мужчина

В Тракторозаводском районе Челябинска произошел пожар на третьем этаже высотного здания. По предварительным данным, возгорание началось с непотушенной сигареты. Огнеборцы во время тушения огня нашли в квартире погибшего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пожар произошел во вторник, 15 декабря, в доме №23а/2 на улице Салютная. Сообщение о возгорании поступило в 15.26. Огнеборцы прибыли на место через четыре минуты.

«В ходе разведки было установлено, что горит диван в квартире на третьем этаже. По направлению к входной двери был обнаружен 57-летний хозяин квартиры без признаков жизни», - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

По предварительным данным ГУ МЧС области, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Очаг возгорания нашли на диване. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В чрезвычайном ведомстве попросили челябинцев уделять особое внимание требованиям пожарной безопасности в домах коридорного типа.

«Необходимо отметить, что дом проектировался и вводился в эксплуатацию как здание общежития, - объяснили в ГУ МЧС области. - Такие дома имеют конструктивные особенности: жилые помещения расположены по коридорному типу, что в случае пожара позволяет задымлению распространяться на значительные площади, а высокая этажность увеличивает время эвакуации».