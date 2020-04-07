В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб один человек и четверо пострадали

Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в центре города. В итоге в трагедии один человек погиб и четверо пострадали.

ЧП произошло сегодня вечером, седьмого апреля. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Гражданской, 10 в Ленинском районе Челябинска. Пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона работали по повышенному номеру сложности.

"На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Незамедлительно была организована эвакуация и спасение жильцов: в общей сложности было спасено четыре человека (три женщины и мужчина), эвакуировано 15 человек, в том числе один ребенок. Спасенные были переданы сотрудникам скорой помощи для госпитализации в медицинское учреждение", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС области Егор Пахомов.

В ходе тушения в горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На месте работали четые звена газодымозащитной службы, тушение происходило с двух боевых участков.

Специалистам отделения дознания предстоит установить причину возникновения пожара.