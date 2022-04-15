В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты

Полицейские Челябинска задержали заказчика и исполнителя поджога автомобиля марки Toyota RAV4, припаркованного у дома по улице Профессора Благих. Сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

В феврале в отдел полиции «Курчатовский» обратился местный житель, который заявил о поджоге его автомобиля марки Toyota RAV4.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску установлены организатор и исполнитель. Полицейские выявили, что у организатора возник конфликт с потерпевшим, и он подыскал исполнителя, предложив неработающему, ранее не судимому местному жителю за денежное вознаграждение совершить поджог», - сообщили в региональном полицейском главке.

Исполнитель был задержан сотрудниками полиции. Вечером 14 апреля при задержании организатора преступления на улице Линейной мужчина предпринял попытку скрыться на своем автомобиле, создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью людей. Только благодаря мгновенной реакции и профессиональным действиям сотрудника полиции, который, применив табельное оружие, совершил несколько прицельных выстрелов по колесам движущегося транспортного средства, удалось избежать тяжких последствий. В ходе задержания никто не пострадал.

В настоящее время оба подозреваемых в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания.