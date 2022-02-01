В Челябинске незаконно занятый участок земли возвращен в муниципальную собственность

Самозахват земли пресечен. В Челябинске организаторы стоянки вынуждены были уйти с муниципальных границ.

В межрайонном специализированном отделении судебных приставов по работе с юридическими лицами УФССП России по Челябинской области исполнено судебное решение о возвращении земельного участка и приведению его в пригодное для использования состояние.

По адресу Агалакова, 64 по договору аренды с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Челябинска ООО «Садам» открыло автостоянку, однако со временем парковка «вылезла» за пределы определенного договором участка, что стало поводом для обращения собственника в прокуратуру, а надзорного органа в суд с требованием обязать ООО "Садам» вернуть земельный участок площадью 672 квадратных метров, приведя его в пригодное для использования состояние путем демонтажа ограждения в пределах определенных договором границ.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, исполнительный документ поступил в межрайонное специализированное отделение судебных приставов по работе с должниками. Руководство организации было ознакомлено с процессуальными документами, для исполнения судебного решения был назначен срок. Чтобы мотивировать стояночников не медлить с исполнением решения суда, руководитель был предупрежден об административной ответственности.

Организация не нарушила срок, своевременно демонтировав ограждение незаконно присоединенного участка.