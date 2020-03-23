В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов

В Челябинске сегодня утром, 23-го марта, очередной трамвай сошел с рельсов.

Сход вагона пятого маршрута случился в 9 часов 47 минут в Тракторозаводском районе - на остановке «Монтажный колледж» (поворот с улицы Горького на Труда в сторону завода имени Колющенко).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», трамвай встал наперерез путям в результате того, что при переключении стрелочного перевода одна из его тележек повернула в противоположном направлении.

Движение было восстановлено в десять утра.

Напомним, на прошлой неделе в столице Южного Урала сошли с рельсов два трамвая - в Ленинском (19-го марта) и Тракторозаводском (18-го марта) районах. «Восьмерка» на Дзержинского – из-за постороннего предмета на трамвайных путях: вагон у депо №1 сошел с рельсов, предположительно, из-за попадания колеса трамвая в дорожную яму, примыкающую к рельсовому полотну.