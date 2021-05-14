В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку

Сегодня, 14 мая, в Челябинске вспыхнуло заброшенное здание. Огонь, по предварительным данным, перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 13.08. Сейчас на месте работают огнеборцы.

«Подразделения Челябинского гарнизона работают на тушении заброшенного пустотного здания на улице Российской, - уточнили в чрезвычайном ведомстве. - По предварительным данным, огонь перекинулся на стоящий поблизости легковой автомобиль (эти данные уточняются)».

По предварительным данным, пострадавших нет.