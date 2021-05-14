14.05.2021
Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
14.05.2021
ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру не невывоз мусора
14.05.2021
В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
14.05.2021
В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости
14.05.2021
В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
14.05.2021
Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы
В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
11.05.2021
В центре Челябинска сгорел заброшенный дом
11.05.2021
В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса
30.04.2021
На трассе Магнитогорск-Уфа вспыхнул газопровод
22.04.2021
В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021