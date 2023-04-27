В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице

В Челябинске оперативно задержан напавший на пенсионерку 1951 года рождения мужчина.

Ужасный случай произошел в Курчатовском районе, на Комсомольском проспекте. Неадекватный человек напал на женщину со спину, безо всякой причины, и начал бить ее по голове. Пострадавшая не удержалась на ногах и упала.

Заявление о случившемся поступило в райотдел полиции, сотрудники которого незамедлительно выехали на место происшествия. На розыск подозреваемого занялись сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды.

Мужчину задержали в торгово-развлекательном комплексе города за мелкое хищение из магазина бытовой техники. Росгвардейцы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас стражи порядки допрашивают задержанного. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.