В Челябинске оштрафован банковский визитер, заявившийся к родственнику должника

Один из федеральных банков оштрафован на 110 тысяч рублей за визит его представителя к родственнику должника. Сначала сотрудник банка доставал его звонками, а потом лично появился на пороге его квартиры.

Житель Челябинска обратился с жалобой в Центробанк России на визитера, жалоба была передана в надзорный орган ГУФССП России по Челябинской области, осуществляющий контроль деятельности по возврату просроченной задолженности.

«В ходе проверки было установлено, что брат заявителя оформил к банке кредит, по которому образовалась просроченная задолженность. В ходе оформления договора заемщик указал свой номер телефона, адрес, а также выразил согласие на взаимодействие с третьими лицами при возврате просроченной задолженности, но не указал при этом ни конкретных людей, ни их адресов, ни телефонов», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Чтобы вернуть долг банк звонил не только своему заемщику, но и неоднократно беспокоил его ничего не подозревающего брата. Мужчина каждый раз требовал прекратить звонки, поскольку не имеет отношения к долгам брата, однако звонки продолжались не только на его телефон, но и на телефон супруги. А затем состоялся и визит домой. Дверь визитерам открыл даже не брат заемщика, а его племянник, который также сообщил, что заемщик никогда не проживал по этому адресу, но гость продолжал упорно выведывать информацию. После этого случая челябинец и обратился с жалобой в ЦБ РФ.

«Судебными приставами было установлено, что в нарушение закона, регламентирующего деятельность по возврату просроченной задолженности, кредитное учреждение осуществило взаимодействие посредством личной встречи с третьим лицом. В соответствии с законом и обстоятельствами дела, данное взаимодействие возможно только при согласии должника», - добавили в пресс-службе судебных приставов.

Банк был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа 110 тысяч рублей.