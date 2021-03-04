МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов

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В Челябинске под суд пойдет родственник скандального застройщика Сребрянского

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пособничестве в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Челябинске и Копейске. По версии следствия, владелец компании СК «Радуга» Юрий Стеканов оказывал содействие родственнику Александру Сребрянскому в обмане дольщиков на 3,8 миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре области, по версии следствия, Стеканов с 2015 по 2019 годы оказал содействие в хищении денег Александру Сребрянскому, который являлся руководителем девяти строительных организаций, которые осуществляли застройку 29 домов в Челябинске и Копейске.

«Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства, в настоящее время работы фактически не ведутся, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера».

Стеканову вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В связи с тем, что он заключил досудебное соглашение, расследование уголовного дела окончено, обвиняемый знакомиться с материалами уголовного дела.

«В рамках уголовного дела наложен арест на движимое, недвижимое имущество, денежные средства обвиняемых, доли в уставном капитале юридических лиц, а также имущество третьих лиц», - пояснила Мамаева.

После того, как обвиняемый ознакомиться с копией обвинительного заключения, уголовное дело направят в Калининский райсуд.