Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.06.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Взаимоотношения Украины и Турции, ситуация в центрально-азиатском регионе в связи с военной опера
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.06.2022

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Существующие выработки строящегося уже 30 лет метрополитена в Челябинске будет поддерживать «Мосп
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
04.06.2022

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

Челябинские колодцы опасны для жизни

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

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долгострой
долевое строительство
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
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05.06.2022 12:08
Фото: Минстрой Челябинской области

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

Определен подрядчик для завершения строительства двух многоквартирных жилых домов в жилом комплексе «Бриз» в Калининском районе Челябинска. Подписание договора намечено на 14 июня.

Как сообщает пресс-служба минстроя региона, возведением двух долгостроев займется ООО «СК Дель-Мар». Компания выбрана комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства по результатам подведения итогов конкурса.

Незавершенные объекты - № 5.4 (стр.) и № 4 (стр.) - расположены в границах улицы Шенкурской, улицы Болейко, набережной реки Миасс и улицы Братьев Кашириных. Их строила компания «СтройДом» (признана Арбитражным судом региона банкротом с 2019 года), входившее в группу компаний «Серебряный ключ».

Фонд планирует 14 июня 2022 года подписать договор с подрядной организацией ООО «СК Дель-Мар». После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

ЖК «Бриз» «СтройДом» возводил семь объектов почти на 900 квартир. Дольщики двух домов получат денежные компенсации. По пяти принято решение о завершении строительства.

Всего строительные организации, входящие в группу компаний «Серебряный ключ», не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства (они строили 29 домов на территории Челябинска и Копейска). Причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.

В отношении Александра Сребрянского, который был фактическим руководителем входящих в группу компаний, возбуждено уголовное дело. В июне 2021 года оно было направлено в суд.

долгострой
долевое строительство
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Александр Сребрянский
Новости по тегу: долгострой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в
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Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Существующие выработки строящегося уже 30 лет метрополитена в Челябинске будет поддерживать «Мосп
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05.06.2022 12:58

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05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

04.06.2022 20:17

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

04.06.2022 17:46

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04.06.2022 17:07

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое

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Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия