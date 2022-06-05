Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

Определен подрядчик для завершения строительства двух многоквартирных жилых домов в жилом комплексе «Бриз» в Калининском районе Челябинска. Подписание договора намечено на 14 июня.

Как сообщает пресс-служба минстроя региона, возведением двух долгостроев займется ООО «СК Дель-Мар». Компания выбрана комиссией регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства по результатам подведения итогов конкурса.

Незавершенные объекты - № 5.4 (стр.) и № 4 (стр.) - расположены в границах улицы Шенкурской, улицы Болейко, набережной реки Миасс и улицы Братьев Кашириных. Их строила компания «СтройДом» (признана Арбитражным судом региона банкротом с 2019 года), входившее в группу компаний «Серебряный ключ».

Фонд планирует 14 июня 2022 года подписать договор с подрядной организацией ООО «СК Дель-Мар». После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам.

ЖК «Бриз» «СтройДом» возводил семь объектов почти на 900 квартир. Дольщики двух домов получат денежные компенсации. По пяти принято решение о завершении строительства.

Всего строительные организации, входящие в группу компаний «Серебряный ключ», не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства (они строили 29 домов на территории Челябинска и Копейска). Причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.

В отношении Александра Сребрянского, который был фактическим руководителем входящих в группу компаний, возбуждено уголовное дело. В июне 2021 года оно было направлено в суд.