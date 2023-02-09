В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем

Работник челябинского похоронного бюро на представительском автомобиле «Мерседес» в свободное от основной работы время развозил и продавал немаркированную продукцию известных правообладателей алкоголя.

В полиции Советского района возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков известных брендов.

Ранее, в январе 2023 года, следственными органами в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 171.1 УК РФ по факту хранения и реализации нелегальной табачной и алкогольной продукции. В гаражном боксе и в салоне автомобиля было обнаружено и изъято свыше четырех тысяч бутылок спиртосодержащих напитков и пять тысяч пачек табачных изделий на общую сумму 1,6 миллиона рублей.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.