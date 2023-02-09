09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.02.2023
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
09.02.2023
В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
09.02.2023
Челябинцев приглашают признаться в любви к искусству
09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
09.02.2023
В Златоусте полным ходом идет ремонт плотины на Айском водохранилище
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
07.12.2022
Бутлегеры задержаны в Челябинске
26.12.2017
В Кыштыме полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
02.08.2017
В Челябинске на улице имени женского праздника изъяли 352 литра алкогольного контрафакта
13.12.2016
В магазине Челябинска изъята крупная партия немаркированного элитного алкоголя
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023