В Челябинске полицейских-взяточников отправил за решетку взяткодатель

Курчатовский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников полиции, оказавшихся взяточниками.

Стражи порядка признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части пятой статьи УК РФ «Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору».

В суде установлено, что обвиняемые, являясь инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, находясь при исполнении должностных обязанностей, остановили автомобиль под управлением водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

После процедуры освидетельствования стражи порядка предложили автомобилисту передать им 50 тысяч рублей за возврат изъятых документов и непринятие мер по привлечению к ответственности за вождение в пьяном виде.

Водитель согласился и в сопровождении полицейских направился домой за деньгами, которые осужденные поделили между собой.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, инспекторы ДПС приговорены к трем годам и трем годам и трем месяцам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Кроме того, взяточники в погонах лишены специального звания «Старший лейтенант полиции».

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, нечистых на руку сотрудников ГИБДД их коллегам в правоохранительных органах сдал сам взяткодатель – автомобилист обратился в полицию после того, как отдал инспекторам деньги.