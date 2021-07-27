В Челябинске полиция «накрыла» игорное заведение

В Челябинске сотрудники полиции пресекли деятельности игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Нелегальный клуб находился в одном из жилых домов по улице Доватора в Челябинске.

«Полицейскими изъято 16 комплектов компьютерного оборудования и видеоресивер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым в организации и проведении азартных игр грозит крупный штраф или лишение свободы. Сотрудники полиции продолжают установление всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности.