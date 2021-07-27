27.07.2021
Челябинцам покажут «Обыкновенное чудо» под открытым небом
27.07.2021
ГКБ №8 Челябинска ждет заключение госэкспертизы на ремонт фасада своей поликлиники
27.07.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
27.07.2021
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%
27.07.2021
В Челябинске полиция «накрыла» игорное заведение
27.07.2021
В Челябинске два такси не поделили дорогу и врезались в забор
В Челябинске полиция «накрыла» игорное заведение
27.07.2021
Сто процентов прибыли оказались обманом
26.07.2021
Челябинец убил жену и пытался покончить с собой
26.07.2021
В одном из дворов Челябинска буйствует неадекватный мужчина, а полиции все нет
21.07.2021
В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021