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В Челябинске полиция устроила облаву на рынках

В Челябинске полиция при поддержке ОМОНа Росгвардии провела проверки на крупных рынках города. Конфискована контрафактная одежда и сигареты.

Облава на рынках Челябинска проводили сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с региональными управлениями ФНС России и Роспотребнадзором при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии области.

Самой массовой проверке подвергся именуемый в народе «китайский» рынок, расположенный в Металлургическом районе Челябинска. Один из мигрантов попался на торговле контрафактной спортивной одеждой фирмы «Адидас». У него было изъято порядка трех мешков контрафактной продукции.

У другого продавца из сопредельного государства правоохранители изъяли 400 пачек контрафактных сигарет.

«В результате мероприятий проверено более 40 иностранных граждан на предмет нарушения норм миграционного законодательства. Кроме того, сотрудниками налоговой службы составлено 14 протоколов по статье 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Нарушителям административного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму 112 500 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.