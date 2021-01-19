В Челябинске полыхает фабрика по производству дверей

Сегодня днем, 19 января, в Челябинске на предприятии по производству дверей (Краснодеревщик) произошел крупный пожар. Пожарные работают на месте по повышенному номеру сложности, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Сообщение о пожаре на территории фабрики поступило в 12.53.
«По прибытию первых подразделений в ходе разведки было обнаружено горение внутри емкости для сбора опилок, которая совмещена техническим трубопроводом с цехом деревообработки, - уточнили в пресс-службе. - До прибытия первых подразделений из соседнего цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек».
Повышенный номер сложности был объявлен в связи с тем, что на фабрике имеются легковоспламеняющиеся материалы: дерево, опилки. Причины возгорания уточняются. Угрозы распространения огня нет. Информации о локализации горения пока не было.
Сейчас на месте работают 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 10 единиц техники.