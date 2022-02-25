В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца

Реанимобиль, который перевозил получившего ожоги при взрыве газового баллона жителя Сатки, в Челябинске попал в ДТП. Мужчину доставили в больницу на другой карете скорой помощи.

ДТП с участием автомобиля медиков произошло вечером 24-го февраля на Свердловском проспекте, 2.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами и столкнулась с автомобилем «Ford Focus». Затем иномарка врезалась в «ГАЗель». К счастью, в ДТП никто не пострадал.

О том, что скорая, попавшая в аварию, везла в ожоговый центр пациента, пострадавшего при взрыве, сообщает портал Сатка74.ru.

Напомним, ЧП в многоквартирном доме Сатки произошло 23-го февраля. В результате взрыва газового баллона пострадали 43-летний мужчина и его 14-летний сын. Подросток был ранее перевезен в ожоговый центр Челябинска.

Губернатор Алексей Текслер распорядился детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».