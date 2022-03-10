В Челябинске попавший в ДТП автомобиль вынесло на остановку: есть жертвы

В Челябинске вечером девятого марта произошла серьезная авария на улице Братьев Кашириных, в результате которой погибла женщина 1969-го года рождения, находившаяся на остановке. Еще одна горожанка, 1988-го года рождения, также ожидавшая общественный транспорт, получила травмы.

Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП произошло напротив дома 99А/1 в 17 часов 40 минут. Иномарка «Ауди Q3», за рулем которой находился молодой человек 1995-го года рождения, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и врезалась в двигавшийся во встречном направлении прямо автомобиль «Фав Х80» под управлением водителя 1974-го года рождения.

В результате столкновения «Фав» изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части вправо, где наехал на металлическое ограждение и светофорный объект с последующим наездом на двух пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта.