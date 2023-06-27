В Челябинске после столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель»

На автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области в результате столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель».

Водитель загоревшейся техники был доставлен с места ДТП в городскую больницу Южноуральска. От «Газели» практически ничего не осталось – повреждения очень серьезные.

О происшествии сегодня, 27 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области - сотрудники чрезвычайного ведомства работали на ликвидации последствий аварии.