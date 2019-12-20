В Челябинске пропал без вести 12-летний мальчик

В Челябинске вчера вечером, 19-го декабря, без вести пропал 12-летний мальчик.

Максим Зеленин 2007-го года рождения исчез по дороге из школы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следственные органы регионального управления СК организовали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся розыскные мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, мальчик возвращался в маршрутном такси из школы, выходил на связь с матерью в районе цирка», - рассказал Владимир Шишков.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8(351)728-57-01, 265-91-10, 265-92-22.

В поисковом отряде «Легион-Спас» уточняют, что рост мальчика составляет 160 сантиметров, он худощавого телосложения. Ехал в 39-й маршрутке из гимназии №23.

Максим Зеленин был одет в темно-серый удлиненный пуховик (оранжевый внутри), серые горнолыжные штаны чуть посветлее. На нем была зелено-коричневая шапка балаклава и черные ботинки. С собой у школьника был большой черный рюкзак.