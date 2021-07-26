В Челябинске психбольная выпрыгнула из машины скорой помощи и погибла

В Челябинске проводится проверка по факту смерти 41-летней женщины, которая выпрыгнула из машины скорой помощи. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагедия произошла сегодня, 26 июля, на Троицком тракте.

«В ходе движения автомобиля «Луидор» пациентка, женщина 1979 года рождения, страдающая психическим расстройством, открыла дверь и на ходу вышла из машины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка, направленная на установление всех причин произошедшего», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Женщину медики везли на госпитализацию. Известно, что у нее было психическое расстройство.

По данному факту проводится проверка.