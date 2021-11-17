В Челябинске разыскивают эксгибициониста

В Челябинске полицейские ищут извращенца, который демонстрировал маленькой школьнице свои половые органы.

Инцидент произошел на северо-западе Челябинска. Мужчина продемонстрировал свои половые органы ученице начальных классов. В правоохранительные органы обратились родители ребенка.

Со слов ребенка составлен фоторобот извращенца. Полицейские осуществляют поквартирный обход домов, расположенных на улицах Братьев Кашириных и Косарева.

Если вы узнали на этом фото мужчину и располагаете данными о его местонахождении, обратитесь в полицию.