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В Челябинске реставрация оперного театра привела к уголовному делу

Прокуратура Челябинской области инициировала возбуждение уголовного дела по факту хищения свыше 16 миллионов рублей при реставрации здания Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки.

Проверку прокуратура проводила совместно с ГУ МВД России по Челябинской области на основании материалов Главного контрольного управления области. Проверяющих интересовало, как исполнялось законодательство при реставрации этого здания как объекта культурного наследия регионального значения. Ремонтные работы осуществлялись в ходе подготовки к проведению в 2020 году на территории Челябинска саммитов ШОС и БРИКС.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, проверкой установлено, что подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец здания использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта, в результате чего бюджету региона причинен имущественный ущерб в размере более 16 млн. рублей.

В действиях неустановленных лиц хозяйствующего субъекта установлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществляющих указанные работы.