В Челябинске случился сход вагона-цистерны с бензином

В Челябинске сегодня, 20-го июня, около 15-ти часов на станции Шершни случился сход вагона-цистерны с бензином, о чем сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Разлива топлива допущено не было. При происшествии никто не пострадал. Задержек движения поездов не произошло.

Сход колесной пары цистерны с горючим грузом случился при проведении маневровых работ на вышеуказанной станции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и - с целью координации действий правоохранительных органов - челябинский транспортный прокурор.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.