В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста

В Челябинске на автомобильной парковке сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста.

Вчера, 25 августа, около двух часов дня наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов, расположенном по улице Молодогвардейцев города Челябинска.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась сотрудница магазина. Она указала на молодого человека, находящегося на автомобильной парковке. С ее слов, он находился в обнаженном виде», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина рассказала росгвардейцам, что молодой человек демонстрировал половой орган.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 27-летний челябинец.

Парень был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.