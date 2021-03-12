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В Челябинске сотрудники УФСБ задержали известного адвоката

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали автоюриста Алексея Сергатова. Следственными органами СКР по Челябинской области адвокату одной из региональных адвокатских палат предъявлено обвинение в мошенничестве.

«По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый, будучи осведомленным об отсутствии необходимых полномочий по возврату вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому в органах внутренних дел, похитил 350 тысяч рублей, полученных от местного жителя за совершение данных действий», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона, Алексей Сергатов получил денежные средства от водителя арестованной иномарки. За деньги он обещал договориться с полицией о возврате машины.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.