В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Челябинске в понедельник, 15 марта, стартовал первый этап ежегодной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится до 26 марта.

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказанию квалифицированной помощи наркозависимым.

Челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону УМВД России по городу Челябинску 8 (351) 267 77 07, телефону полиции 02, с мобильного телефона 102, а также по телефонам дежурных частей территориальных органов МВД России по Челябинской области.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.

В прошлом году во время акции было в органы полиции поступило 441 обращение, в том числе о фактах незаконного оборота наркотиков, распространении пронаркотического контента в сети Интернета, а также с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркоманов.

В ходе акции сотрудниками полиции проверено более 643 места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Было выявлено 97 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 500 граммов наркотических средств и психотропных веществ.