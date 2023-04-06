В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода

В Челябинске тягач «Скания» с прицепом, перевозящий кран-трубоукладчик, врезался в пролет путепровода. Водитель с места ДТП скрылся.

Авария произошла вечером пятого апреля на проспекте Победы, 154.

«Водитель, управляя грузовым тягачом «Скания» с прицепом, перевозящий кран-трубоукладчик, в нарушении требования дорожного знака 3.13 совершил наезд на препятствие (низ пролетного строения путепровода), повредив его», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

Водитель оставил место ДТП, а в последствии был разыскан сотрудниками ДПС. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного правонарушения по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», а также административные материалы по статьям «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Несоблюдение требований».