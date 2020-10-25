В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО

Сегодня, 24 октября, Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения жительнице города и ее сожителю, обвиняемых в убийстве семимесячного младенца. Они взяты под стражу на срок на два месяца.

Напомним, тело семимесячного младенца его собственные родители скинули в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело ребенка было найдено 23 октября. Семья погибшего младенца неблагополучная. Взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.

Следственный комитет ранее озвучил причины смерти семимесячного ребенка, тело которого родители сбросили в реку Миасс – множественные травмы головы. Подозреваемые нанесли множественные удары в область головы 7-месячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс.

Возбуждено уголовное дело по статье Убийство».

Также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Это часть вторая статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».