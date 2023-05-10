В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны

В Челябинске в день проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Великой Победы, полицейскими были перехвачены дроны. Использование беспилотных летательных аппаратов сейчас запрещено.

Новшеством этого года стало принятие мер безопасности воздушного пространства региона, особенно над местами проведения массовых мероприятий. Руководством ГУ МВД совместно с правительством области было принято решение о создании в крупных городах специализированных групп по противодействию несанкционированным запускам беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на введенный запрет некторые южноуральцы его нарушали.

«Так, во время торжественного мероприятия на площади Революции был замечен приближающийся к месту большого скопления людей квадрокоптер на большой высоте. С помощью спецоборудования беспилотник отвели на безопасное расстояние, не допустив его вторжение в охраняемый периметр воздушного пространства», - сообщили в региональном полицейском главке.

Еще один дрон был перехвачен полицейскими при проведении салюта. Оперативно отреагировав летательный аппарат был своевременно перехвачен, посажен на землю и в дальнейшем изъят.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлены лица, причастные к несанкционированным запускам квадрокоптеров, с ними проводятся дальнейшие необходимые действия. При обследовании дрона полицейскими установлено, что на нем отсутствовали какие-либо предметы, представляющие опасность для граждан. Аппарат был оснащен только камерой для осуществления фото- и видеофиксации», - добавили в региональном полицейском главе.

Сотрудники полиции просят южноуральцев соблюдать введенные запреты на запуск беспилотных летательных аппаратов. Это необходимая мера направлена на снижение чувства тревожности у жителей и гостей города и обеспечения их безопасности.