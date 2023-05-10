10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
10.05.2023
У дочери художника хранится портрет участника трех революций
10.05.2023
Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска
10.05.2023
В Магнитогорске хирурги оперируют грыжи новейшим способом
10.05.2023
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
10.05.2023
День Победы в Челябинске стал по-настоящему ярким событием и объединил тысячи горожан
10.05.2023
Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»
10.05.2023
В Челябинской области планируют создать мемориальные захоронения воинов
10.05.2023
ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023