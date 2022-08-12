12.08.2022
На пляже «Каспийский берег» спасли тонущего мальчика
12.08.2022
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
12.08.2022
ММК-Метиз успешно осваивает новое оборудование
12.08.2022
Магнитогорск с размахом отметит День физкультурника
12.08.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали пьяного маршрутчика
12.08.2022
В Челябинске в канализационном отстойнике обнаружены тела троих рабочих, возбуждено уголовное дело
В Челябинске в канализационном отстойнике обнаружены тела троих рабочих, возбуждено уголовное дело
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022