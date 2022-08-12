В Челябинске в канализационном отстойнике обнаружены тела троих рабочих, возбуждено уголовное дело

В Челябинске у ТРК «Алмаз» в канализационном отстойнике обнаружены тела троих рабочих коммунальной организации. Предположительно, они отравились продуктами распада канализационных вод.

Сообщение об обнаружении тел двоих мужчин в канализационном отстойнике диаметром два метра и глубиной девять метров поступило накануне, 11 августа, в вечернее время. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, после осмотра канализационного отстойника было обнаружено тело третьего рабочего.

Тела погибших были подняты на поверхность, проводился контрольный осмотр отстойника. На месте работали службы РСЧС.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи и следователи-криминалисты следственного управления проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством СУ СК России по Челябинской области.