В Челябинске вандалы разгромили сквер «Юбилейный»
Полиция Челябинска ищет вандалов, которые разгромили сквер «Юбилейный» в Металлургическом районе Челябинска. Они повредили покрытие роллердрома и лавочки.
На обустройство общественного пространства в сквере «Юбилейный» ушло порядка 20 миллионов рублей. Часть созданного интерьера было уничтожено вандалами.
«В отделе полиции «Металлургический» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности людей, причастных к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.
Ранее глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков сообщил о том, что неизвестные сорвали резиновое покрытие на спортивной площадке. После этого инцидента глава города Наталья Котова потребовала, чтобы на остановках и общественных пространствах были установлены камеры видеонаблюдения.
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