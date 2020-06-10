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В Челябинске вандалы разгромили сквер «Юбилейный»

Происшествия
Сегодня, 16:09
Автор: 
Инна Шемаева

Полиция Челябинска ищет вандалов, которые разгромили сквер «Юбилейный» в Металлургическом районе Челябинска. Они повредили покрытие роллердрома и лавочки.

На обустройство общественного пространства в сквере «Юбилейный» ушло порядка 20 миллионов рублей. Часть созданного интерьера было уничтожено вандалами.

«В отделе полиции «Металлургический» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности людей, причастных к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Ранее глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков сообщил о том, что неизвестные сорвали резиновое покрытие на спортивной площадке. После этого инцидента глава города Наталья Котова потребовала, чтобы на остановках и общественных пространствах были установлены камеры видеонаблюдения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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