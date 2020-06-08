На остановках и в скверах Челябинска появятся камеры видеонаблюдения
В Челябинске на остановках и общественных пространствах появятся камеры видеонаблюдения. Поводом для этого стали факты вандализма, которые участились в городе в последнее время. Администрация областного центра обратилась за помощью в полицию.
Об одном из последних фактов порчи общественного имущества рассказал сегодня, восьмого июня, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Металлургического района Сергей Кочетков.
«В сквере «Юбилейный» неизвестные сорвали резиновое покрытие на спортивной площадке. Это произошло на прошлой неделе», - сообщил Сергей Кочетков.
Глава города Наталья Котова отметила, что это далеко не первый случай, когда жители города портят архитектурные формы, установленные на общественных площадках города. Страдают от рук вандалов и новые остановочные комплексы.
«У нас несколько десятков остановок были повреждены за последнее время. Мы обратились за помощью в полицию Челябинска. Мы уверены, что большая часть жителей любит наш город, но есть и те, кого не устраивает, что он меняется к лучшему», - сказала Наталья Котова.
«Сообщения по факту повреждений нескольких остановочных комплексов в полиции Челябинска зарегистрирована. По ним проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинска.
Наталья Котова дала поручение установить на остановочных комплексах и общественных пространствах видеокамеры.
«Главы районов, запланируете эти мероприятия. Проработайте этот вопрос, финансирование на установку видеокамер будет найдено», - добавила Котова.
Замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков также добавил, что это должны быть видеокамеры нового поколения. Это должны быть интеллектуальное видеонаблюдение.
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