В Челябинске вандалы разрушили девять остановок

В Челябинске неизвестные разгромили девять остановок общественного транспорта на автодороге "Меридиан". Об этом сообщили в администрации города.

По данным городской мэрии, МБУ «Геоцентр города Челябинска» готовит заявление в правоохранительные органы.

Судя по снимкам, которые предоставила администрация Челябинска, вандалы разбили стекла остановок общественного транспорта. В том числе от рук неизвестных пострадали остановки “Сады”, “Центральная усадьба”, “Сад Колющенко”.