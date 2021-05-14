В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека

В Челябинске водитель автомобиля Daewoo Nexia переехал 43-летнего мужчину, который лежал на дороге. Пострадавший от полученных травм скончался.

56-летний водитель иномарки переехал мужчину 13 мая в районе дома №23Б на улице Российская. Случившееся зафиксировала камера внешнего видеонаблюдения. На кадрах видно, как легковушка ехала по проезжей части, объехала идущего пешехода и остановилась перед лежавшим мужчиной.

Спустя доли секунды водитель дал по газам и переехал мужчину и двинулся дальше. Пострадавший умер в больнице.

«Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль».