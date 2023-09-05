05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
05.09.2023
На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
05.09.2023
Пропавшая в Златоусте пенсионерка нашлась живой и невредимой
05.09.2023
Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
04.09.2023
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
29.08.2023
В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка
19.08.2023
Житель Златоуста взял для мошенников кредит на миллион
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023