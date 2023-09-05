В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза

В Челябинске задержана заведующая отделением челябинского вуза, подозреваемая в мошенничестве. Она незаконно начислила повышенные стипендии студентам, а затем заставила вернуть эти деньги на свои банковские счета. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном полицейском главке.

«Жительница Коркино 1987 года рождения, находясь в должности заведующей отделением высшего учебного одного из вузов, внесла в списки получателей повышенной стипендии семерых студентов, которым такая выплата не полагалась. После получения денег каждый из них перевел ей на счет по восемь с половиной тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Общая сумма причиненного вузу материального ущерба составила около 60 тысяч рублей.

В полицейском главке не называют вуз, в СМИ сообщают, что за мошенничество задержана сотрудница Челябинского института путей сообщения (ЧИПС).

Следственным отделом ОП «Советский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» проводят мероприятия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.