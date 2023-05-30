В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист

В Челябинске росгвардейцы задержали эксгибициониста. Он демонстрировал свои половые органы школьникам.

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из общеобразовательной школы Челябинска, расположенной по улице Байкальской.

«К прибывшим на место росгвардейцам обратилась преподаватель начальных классов. Она рассказала о мужчине, который стоял у ограждения школы и демонстрировал половые органы в присутствии учащихся», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Челябинской области

Эксгибиционистом оказался ранее четырежды судимый 41-летний местный житель. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.