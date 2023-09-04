В Челябинске задержали участников организованной группы

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области задержали участников организованной группы, которая обманывала граждан, сдавая в аренду несуществующее жилье.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции выявили, что с 2022 года двое челябинцев - отец 1965 года рождения и сын 1998 года рождения зарегистрировали на подставное лицо агентство недвижимости. Затем они вовлекли в преступную деятельность трех челябинок – 1995, 1997, 1999 годов рождения, распределив между ними определенное выполнение обязанностей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, схема обмана заключалась в следующем: в сети интернет размещались объявления о сдаче в аренду элитных квартир с приложением не соответствующих действительности фотографий, стоимость аренды которых была значительно занижена. Клиентов приглашали в офис для оформления необходимых документов по оказанию услуг, стоимость которых варьировалась в зависимости от количества комнат в квартире и составляла пять-шесть тысяч рублей.

С клиентом подробно обговаривались критерии подбора квартиры, условия и дата ее осмотра. Позднее, когда клиент звонил мнимому собственнику – участнику преступной группы, ему несколько раз переносили дату и время осмотра жилплощади, а в последствии отключали абонентский номер.

Затем подключался еще один участник, который звонил квартиросъемщику и уточнял как прошел просмотр квартиры. Получив отрицательный ответ, преступник должен был убедить клиента посмотреть другие варианты квартир, которые не соответствовали ранее заявленным требованиям и ценам. Это были объявления реальных собственников реальных квартир, которые не подозревали, что их объявления используют мошенники.

Потерпевшие не обращались в полицию, так как как сумма, переданная фигурантам уголовного дела, была незначительной.

В целях восстановления прав обманутых граждан и привлечения к уголовной ответственности участников организованной преступной группы Главное управление МВД России по Челябинской области призывает потерпевших граждан обратиться по телефонам: 8 (351) 733-18-80, 8 (351) 733-18-09.

На сегодняшний день сотрудники полиции уже установили около 50 потерпевших, которые стали жертвами обмана.

В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Один из участников преступной группы водворен в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в изолятор временного содержания, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.