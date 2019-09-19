В Челябинске задержан интернет-мошенник, который «развел» жителей России на три миллиона рублей

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в хищении денег у жителей России. По предварительным данным, число пострадавших порядка 30 человек.

Полицейскими установлено, что 27-летний южноуралец на протяжении двух лет создавал в социальной сети фейковые страницы с информацией о распродаже бытовой техники, электроники, спиртных напитков, одежды и других товаров по низким ценам. В переписке с клиентами он просил перечислить определенный процент от стоимости покупки в качестве предоплаты. После осуществления денежного перевода дальнейшее общение прекращалось, интернет-аккаунт удалялся.

В результате мошеннических действий злоумышленника пострадали жители Амурской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской областей и Приморского края. Причиненная сумма ущерба составляет более трех миллионов рублей. Предварительно установлена его причастность к 35 эпизодам противоправной деятельности.

«Мужчину задержали на квартире его гражданской «супруги», откуда осуществлялся выход в сеть Интернет. При проведении обыска сотрудники полиции изъяли три ноутбука, семь мобильных телефонов, пять сим-карт и шесть банковских карточек. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»,- сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Челябинцу грозит до двух лет лишения свободы.