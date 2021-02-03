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В Челябинске задержан «Казанова в погонах»

Сотрудники полиции Челябинска задержали мошенника, который, представляясь военнослужащим, крутил романы с молодыми горожанками. После того, как они в него влюблялись, он говорил дамам его «сердца» о том, что ему необходимо сделать срочную операцию, чтобы его не комиссовали со службы. Женщина охотно отдавали «Казанове в погонах» свои деньги.

В отдел полиции Ленинского района Челябинска обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что ее возлюбленный похитил у нее 230 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, ухажером дамы оказался банальный мошенник. Ей он представился военнослужащим. Устоять перед человеком в форме женщина не смогла. После нескольких встреч он сообщил ей, что ему необходимо сделать платную операцию, чтобы его не комиссовали со службы по состоянию здоровья.

«Потерпевшая оплатила ему процедуру дважды, поскольку после мнимой операции он сообщил, что требуется повторное вмешательство. Стоимость данной услуги составила около 150 000 рублей. Также установлено, что подозреваемый в течение нескольких месяцев похищал деньги с банковской карты потерпевшей в ночное время, пока она спала. Сумма ущерба составила 50 000 рублей. Кроме того, он похитил у девушки золотые украшения на общую стоимость около 25 000 рублей и реализовал их», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

После этого подозреваемый уехал, якобы, к новому месту своей службы и перестал выходить на связь.

Стражи порядка задержали мошенника. Им оказался безработный и ранее судимый житель Челябинска. И на его счету не одна влюбленная жертва. Подобным образом он обманул еще трех женщин.

«Являясь уроженцем Юрюзани, в Челябинске он проживал на съемных квартирах. Не желая работать и платить за жилье, он знакомился с женщинами, рассказывал им о том, что является военнослужащим, но временно не работает, поскольку потерял паспорт и ждет, когда ему восстановят документы. Таким образом, входил в доверие и жил за счет средств потерпевших, похищая деньги с их банковских карт и выманивая средства мошенническим путем», - добавила Светлана Ершова.

За эти преступления аферист уже был осужден в 2020 году. Срок был условный. Видимо поэтому мужчина решился вновь на любовные «подвиги».

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество» и «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Так что свои любовные похождения он продолжит уже за колючей проволокой.