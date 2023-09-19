В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, выстрелившего в знакомого своего сына.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, пострадавшему нанесли проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов в вечернее время у дома в поселке Стройгородок.

Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску из медицинского учреждения. Жертва – 41 летний челябинец.

Полицейские незамедлительно приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса потерпевшего сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» установили приметы предполагаемого подозреваемого. Потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт.

Оперативники установили местонахождение возможного злоумышленника, после чего задержали его. При отработке на причастность к совершению преступления мужчина признался, что действительно пришел к потерпевшему разобраться в конфликте с его сыном. Между мужчинами произошла ссора, закончившаяся огнестрелом.

Орудие совершения преступления, конструктивно схожее с пистолетом, изъято и отправлено на экспертизу.

В отношении подозреваемого - не работающего, ранее не судимого 46-летнего челябинца - возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Стрелявшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.