01.12.2021
В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»
01.12.2021
В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова
01.12.2021
Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»
01.12.2021
В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова
01.12.2021
В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида
01.12.2021
ВТБ: российские банки впервые выдали пять триллионов рублей ипотеки
В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021