В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова

В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Ущерб от действий злоумышленника (установлено 12 эпизодов противоправной деятельности) превысил 92 тысячи рублей.

Подозреваемый - молодой человек 1998-го года рождения - задержан сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский», где возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейскими установлено, что в период с 22-го по 26-е октября текущего года парень совершил 12 краж металлических решеток с двух вышеназванных автомобильных дорог. Похищенные металлические изделия подозреваемый сдавал в пункт приема металлолома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску, полицейские проводят мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, а также по установлению законности деятельности указанного пункта металлоприема.

Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Челябинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.