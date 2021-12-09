Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла

В Челябинске на улице Конструктора Духова сегодня, девятого декабря, установили новые канализационные решетки взамен украденных.

Вместо чугунных здесь появились полимерные конструкции, чтобы не допустить повторных фактов хищения.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, 25 ноября на новой дороге, построенной в этом году, было украдено 35 решеток ливневой канализации.

С учетом того, что на Конструктора Духова находится школа, эта ситуация вызвала серьезные опасения за безопасность детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленник установлен, в отношении него проводятся следственно-оперативные действия. Все решетки были сданы в пункт приема металлолома, который тоже теперь известен. В данном деле разбирается полиция. Но преступление даже не столько в самом факте кражи решеток, а больше в общественной опасности самого деяния, потому что опасности подвергли жизнь и здоровье детей, которые обучаются в школе. Причем это не первый случай, ранее подрядчик уже устанавливал новые решетки взамен украденных, но они вновь были похищены», - рассказал глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов.

Директор школы №116 Татьяна Трапезникова рассказала, что после кражи люков с детьми и родителями провели специальные уроки безопасности и даже составили карту опасных ям на дороге.

«У нас эта ситуация вызвала очень большое беспокойство. Люки расположены очень близко к тротуарам, возле остановок, это представляло серьезную опасность для наших детей. Мы активно включились в эту работу, вели разъяснительную работу с детками и родителями, чтобы не допустить несчастных случаев. Это настоящее преступление - думать о сиюминутной выгоде и даже не предположить, какой бедой это может обернуться», - подчеркнула Татьяна Трапезникова.

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Сейчас все канализационные решетки полностью восстановлены подрядчиком ООО «АрСак». Причем взамен чугунных было принято решение установить полимерные конструкции, чтобы не привлекать к ним внимание злоумышленников.

«В связи с тем, что дорогу мы построили раньше срока, вся ответственность за нее и все риски до момента передачи городу лежат на нас. Это далеко не единственный случай кражи решеток с данного объекта. В общей сложности с сентября их было похищено 45. Наша организация понесла ущерб в размере около 600 тысяч рублей. С учетом того, что ситуация опасная, здесь много детей, нами было принято решение, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела, восстановить все за собственный счет. Вместо чугунных, которые были предусмотрены проектом строительства, приобрели полимерные решетки: они полностью идентичны по характеристикам, но неинтересны пунктам приема металлолома», - рассказал представитель подрядчика Илья Демахин.

В мэрии напомнили, что дорога по улице Конструктора Духова с объектами инфраструктуры была построена на год раньше, чем было запланировано в контракте. В связи с тем, что работы по благоустройству еще не завершены, объект не принят в муниципальную казну и ответственность за его сохранность лежит на плечах подрядчика. Всего на данном объекте 45 люков ливневой канализации. При строительстве, с учетом болотистой местности, были построены новый ливневой коллектор и водоотводные каналы.