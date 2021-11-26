Кражей люков и решеток на улице Конструктора Духова в Челябинске заинтересовалась прокуратура

Кражей люков и ливневых решеток на улице Конструктора Духова в Челябинске заинтересовалась прокуратура Тракторозаводского района, которая держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 158 УК РФ «Кража» в райотделе полиции.

«Установлено, что в период с 22-го по 26-е октября неустановленное лицо на автомобильной дороге похитило две крышки канализационных люков и 12 ливневых решеток, состоящих на балансе ООО «АрСак», причинив организации ущерб на сумму 92,5 тысячи рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело находится в производстве дознавателя, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Напомним, вчера, 25-го ноября, администрации Челябинска заявила о краже с нового участка дороги по улице Конструктора Духова, ведущей к школе №116 в поселке Чурилово, 35-ти ливневых решеток. В УМВД России по городу Челябинска рассказали о возбуждении по данному факту уголовного дела.

До того, как власти начали освещать данную проблему в СМИ, внимание на нее обратил эксперт Общественной палаты Константин Лопин, приславший в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» снимки с места событий. Общественник выразил опасения, что школьники могут провалиться в зияющие повсюду дыры и получить травмы. Константин Лопин заявил, что подрядчик сдал объект недоделанным.