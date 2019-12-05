В Челябинске задержан пьяный мужчина, угрожавший взорвать банк

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Челябинске пьяного мужчину, который угрожал сотрудникам крупного банка. Агрессию вызвал отказ выдать кредит.

Инцидент произошел в Калининском районе Челябинска четвертого декабря. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в отделении банка, расположенного по улице Кирова, высказывает угрозы взрыва.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. На входе в отделение они обнаружили мужчину, угрожавшего посетителям и персоналу банка. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Им оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново Челябинской области», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Причину своего поведения южноуралец объяснил тем, что он обратился в банк с просьбой о выдаче кредита, однако получил отказ.

«По данному факту в отделе полиции «Калининский возбуждено уголовное дело по части первой статью 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное лишение свободы до восьми лет ", - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.